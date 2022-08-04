رئيس "المحطات النووية" يستقبل وزير القوى العاملة بموقع محطة الضبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

استقبل ، اليوم الأربعاء ، الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، محمد سعفان وزير القوى العاملة والوفد المرافق له بموقع المحطة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح، وذلك فى إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها لمختلف محافظات الجمهورية.

والتقى وزير القوى العاملة خلال زيارته بممثلى الشركات المصرية والأجنبية العاملة بالمشروع والمتخصصين من فريق عمل، حيث اشتملت الزيارة على تفقد الرصيف البحري بالموقع وأيضا موقع إنشاء الوحدات النووية.

ورحب رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية بوزير القوى العاملة، معربا عن شكره للجهود التي تبذلها الوزارة من أجل دعم المشروع وتذليل العقبات التي قد تواجهه.

وأشار رئيس هيئة المحطات النووية إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد أيام من تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى وهي الخطوة التي نقلت الدولة المصرية من مصاف الدول المخططة لإنشاء محطات نووية إلى الدول التي تنشئها بالفعل.

من ناحية أخرى عبر "سعفان" عن سعادته بوجوده فى هذا الصرح العظيم وهذا المشروع القومي العملاق، مؤكدا استمراره لتقديم الدعم فى كافة مراحل تنيفيذه، وحتى الانتهاء منه وفقا لما هو مخطط وبالشكل الذي يليق بالدولة المصرية لتكون رائدة فى هذا المجال حول العالم.

وأشار إلى ان الوزارة لن تتوقف عن دعمها للمشروع من كافة النواحي سواء بما يخص استقدام العمالة الأجنبية، أو حماية ورعاية العمالة المصرية الموجودة داخل المشروع، وايضا تسهيل أى إجراءات من شأنها الإسراع فى خروج هذا المشروع بنتائجه المرجوة وفق البرامج الزمنية المتفق عليها بين الجانبين المصري والروسى.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من فريق العمل من كلا الجانبين المصري والروسي، معربا عن ثقته في أن التكاتف بين الفريقين سيؤدي إلى تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل ومعبرا على دعم الوزارة لمختلف الجهود التي تتم من أجل رعاية العمالة المصرية والأجنبية، وحرصه الدائم على توفير كل سبل الحماية والأمان للعمالة بالمشروع.

ونوه وزير القوى العاملة إلى أنه فى ظل التحول الرقمي التى تشهده الدولة المصرية فى كافة قطاعات العمل، ستقوم الوزارة بإستحداث آليات جديدة لإستلام وتلقى طلبات إستقدام العمالة الأجنبية إلكترونياً للمضي قدما في تنفيذ المشروع من خلال توفير العمالة والخبراء اللازمين من مختلف التخصصات لتنفيذ المشروع.

وأكد أن ان العمالة المصرية فى كل مواقع العمل داخل مصر وخارجها من افضل فئات العمالة على مستوي العالم بشهادة الجميع إذا ما أتيحت لها الإمكانيات اللازمة، أثبتت كفاءتها وقدراتها فى العديد من المشروعات القومية ومن هذا المنطلق فقد دعا الوزير ممثلى الشركات المصرية المشاركة فى المشروع الحرص على رعاية وحماية العمالة المصرية داخل مواقع العمل، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية لهم لحمايتهم وحماية أسرهم والتي ستعود بالنفع على العامل فى حاضره ومستقبله.

و اقترح وزير القوى العاملة خلال زيارته وجود تنسيق دائم ومستمر مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وبالتعاون مع الجانب الروسي المشاركة فى التدريب المهنى للعمال بما يحقق رفع كفاءة وقدرات العاملين بالمشروع.

ووجه وزير القوى العاملة بتوفير وحدة متنقلة لتسهيل إجراءات إستخراج شهادات قياس مستوي مهارة العمال، ورخص مزاولة الحرفة تسهيلاً على العمالة المصرية المشاركة بالمشروع وحرصاً من الوزارة على توفير كل سبل الدعم للعمالة المصرية والشركات العاملة داخل الدولة المصرية .

من جانبه ق رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على زيارته لموقع العمل بالضبعة، وعلى الدعم المقدم من الوزارة والتسهيلات التي تتم والتي تبلورت افتتاح وتشغيل مكتب عمل بمدينة الضبعة مما يسهل من عمليات التشغيل داخل الشركات وإصدار تصاريح عمل الأجانب، والبدء في إصدار شهادات قياس مستوي المهارة لخدمة المشروع.

وفي إطار متصل، قدم جريجوري سوسنين نائب رئيس شركة أتوم ستروي إكسبورت الروسية، الثناء على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تنفيذ المشروع كما قدم الشكر والتقدير للوزير على الدعم المقدم من الوزارة لتسهيل عمل الشركة في مصر، وأيضا الإشادة بأداء ودور الشركات الوطنية العاملة بالمشروع ودورها في تعظيم مشاركة العمالة المصرية بما لها من كفاءة مشهودة وتفاني وإخلاص في العمل.

فى نهاية اللقاء أهدى الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية درع المشروع للوزير محمد سعفان القوى العاملة تقديرا له

وأهدى وزير القوى العاملة درع الوزارة إلى رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية وأيضا لنائب رئيس شركة أتوم ستروي إكسبورت الروسي الروسية، تقديرا للجهود التى يقوم بها الطرفين من أجل تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع المحطة النووية بالضبعة.

في إطار متصل وبعد الانتهاء من الزيارة الميدانية لموقع الضبعة، استضاف لدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية السيد الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة بالمدينة السكنية للعاملين بمشروع محطة الضبعة النووية، حيث تم عمل جولة تفقدية لأحد الوحدات السكنية للعاملين بالمشروع، وأيضا زيارة النادي الاجتماعي للعاملين.

و أشاد الوزير بالبنية الاجتماعية الموجودة من أجل راحة العاملين وتحقيق سبل الإعاشة اللائقة والتي تتناسب مع مشروع ضخم بحجم مشروع المحطة النووية، حيث تعرف على الأنشطة التي تتم بالنادي الاجتماعي وأيضا استمع للعديد من الآراء والمقتراحات من أجل استمرار تقديم افضل الخدمات وعلى مدار أيام الأسبوع.

وفي نهاية الجولة تقدم وزير القوى العاملة بالشكر والتقدير لرئيس هيئة المحطات النووية على كل ما تبذله الهيئة من أجل تحقيق سبل الإعاشة والخدمات الاجتماعية التي تشهدها المدينة السكنية للعاملين بمشروع محطة الضبعة النووية سواء للخبراء الأجانب أو العمالة الوطنية.