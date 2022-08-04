"القومي للأجور" يطالب العمال بتقديم شكاوى ضد الشركات الرافضة تطبيق الحد الأدنى للرواتب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، عدد الشركات التي لم تطبق الحد الأدنى للرواتب المقرر بـ 2400 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال البدوي لمصراوي، إن الشركات التي لم تتقدم لتطبيق الأدنى للأجور تبلغ حوالي 3000 شركة بنسبة 10% من الشركات، لافتًا إلى أن الآليات التي من خلالها يطبق الحد الأدنى للرواتب ليست قوية.

ودعا عضو المجلس القومي للأجور، العاملين بالقطاع الخاص، التقدم بشكوى ضد الشركة التي لا تُطبق الحد الأدنى للأجور حتى الآن.

وأشار البدوي، إلى أن فلسفة مبادرة الحد الأدنى للأجور تعني تطبيقها في الحكومة خلال شهر يوليو وفي القطاع الخاص في شهر يناير، ونتيجة الظروف الحالية طبقت الحكومة القرار في إبريل من أجل مساندة العمال.

ودعا البدوي، القطاع الخاص، إلى ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعلى رجال الأعمال تطبيق المبادرة ومساندة العمال والدولة من أجل الاستقرار الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

وتابع عضو المجلس القومي للأجور: "لو العامل محصلش على الأجر اللي يكفيه مش هيقدر ينتج".

وأشار البدوي، إلى أن هناك تفاعلات مع قيادات عمالية وهناك تشاور مع رجال الأعمال لدراسة الأمر، معربًا عن أمله في إعلان الأمر خلال الفترة الماضية من أجل التدخل وحسم الأمر لتكون المبادرة من عندهم.

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