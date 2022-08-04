شكرا لقرائتكم خبر عن 14 أغسطس اختبارات القدرات الخاص بالمعهد الفنى للتمريض جامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد الفنى للتمريض بجامعة الأزهر موعد اختبارات المعهد المؤهلة للعام الجامعى 2022/ 2023 ،حيث أن الموعد الأول للامتحان النظرى سيكون يوم الاحد 14 أغسطس الجارى، و سيتم تحديد موعد ثانى و سيتم نشر توقيت و موقع الامتحان الذى سيكون فى الحرم الجامعى المركز الهندى لجامعة الأزهر بمدينة نصر- القاهرة.

على أن يكون شرط لحضور الامتحان البطاقة الشخصية و صورة للبطاقة مكتوب تحتها التليفون و صورة بطاقة ولى الأمر و صورة من الشهادة الثانوية وصورة من طلب الالتحاق وصورة من إيصال فورى.