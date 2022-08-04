شكرا لقرائتكم خبر عن 14 أغسطس اختبارات القدرات الخاص بالمعهد الفنى للتمريض جامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد الفنى للتمريض بجامعة الأزهر موعد اختبارات المعهد المؤهلة للعام الجامعى 2022/ 2023 ،حيث أن الموعد الأول للامتحان النظرى سيكون يوم الاحد 14 أغسطس الجارى، و سيتم تحديد موعد ثانى و سيتم نشر توقيت و موقع الامتحان الذى سيكون فى الحرم الجامعى المركز الهندى لجامعة الأزهر بمدينة نصر- القاهرة.
على أن يكون شرط لحضور الامتحان البطاقة الشخصية و صورة للبطاقة مكتوب تحتها التليفون و صورة بطاقة ولى الأمر و صورة من الشهادة الثانوية وصورة من طلب الالتحاق وصورة من إيصال فورى.
ويقبل المعهد الطالبات الحاصلات على الثانوية الأزهرية القسم العلمي فقط على أن تكون الطالبة حاصلة على النسبة التي يحددها مكتب التنسيق، وتخضع الطالبات المرشحات من قبل مكتب التنسيق لإختبارات القبول قبل القبول النهائي بالمعهد ،وهي عبارة عن اختبارات نفسية ومقابلة شخصية واختبارات سمات وامتحان في اللغة الانجليزية، ويمنح المعهد درجة الدبلوم فوق المتوسط ويكون المسمي الوظيفي للخريج فني تمريض ، وتكون الدراسة في المعهد مدتها سنتان بالإضافة إلى سنة اخري تدريبية اجبارية مكملة لسنوات الدراسة ولايتم تخرج الطالبة الا بعد انتهاء السنة التدريبية، يتم بعد ذالك استلام التكليف داخل مستشفى جامعة الأزهر التخصصي لمدة عامين.