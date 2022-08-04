شكرا لقرائتكم خبر عن موقع دعم مصر يستمر فى تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - موقع دعم مصر يستمر في إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات، كذلك يتم التسجيل أيضا على بوابة مصر الرقمية، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس وذلك لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول .
وجدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد أكد أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، و استمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز حتى بعد تحريك سعر السولار من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.