شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مستشفى حكوميا بالمحافظات تقدم خدمة زراعة الأسنان لأول مرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، استحداث تخصص زراعة الأسنان بـ 12 مستشفى على مستوى الجمهورية، وهى كفر الشيخ العام بمحافظة كفر الشيخ، وميت غمر ومركز تدريب المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومستشفيات عين شمس والمنيرة العام والقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وأم المصريين و6 أكتوبر وإمبابة العام بمحافظة الجيزة، وكفر شكر بمحافظة القليوبية، والزقازيق العام بمحافظة الشرقية، ومركز طب الأسنان سموحة بالإسكندرية، مشيراً إلى استحداث تخصص جراحة الوجه والفكين بمستشفيات كفر الشيخ والقاهرة الجديدة وعين شمس، كما تم استحداث تخصص التقويم بمستشفى كفر الشيخ العام.

وأشار الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزراة الصحة، إلى أنه يجري تحويل مركز صحة الأسرة بالحي 29 بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ومركز زهراء مدينة نصر بمحافظة القاهرة إلى مركزين متخصصين فى طب الأسنان وجراحة الوجه والفكين، لافتًا إلى تجهيز مركز زهراء مدينة نصر ليضم عيادات تخصصية لتقديم الخدمات العلاجية المستحدثة بأقسام (جراحة الوجه والفكين - وعيادات مخصصة لذوي الهمم – وعلاج جذور – والعلاج التحفظي – وطب أسنان الأطفال - وطب الفم وعلاج اللثة والتشخيص - وزراعة الأسنان – والتقويم) بالإضافة إلى قسم التركيبات الثابتة والمتحركة، كما يضم المركز معملين مزودين بأحدث الأجهزة.

وذكر حسن أنه تم عقد 63 دورة تدريبية لـ2400 من أعضاء الفريق الطبي من طبيب أسنان وفني وتمريض بالوحدات المتخصصة في طب الأسنان، مصحوبة بورش عمل في مختلف مجالات طب الأسنان، مشيرًا إلى تدريب 4590 طبيب أسنان (الامتياز) خريجي الجامعات الحكومية والخاصة داخل أقسام الأسنان بالمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة للوزارة.