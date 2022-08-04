شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مستشفى حكوميا بالمحافظات تقدم خدمة زراعة الأسنان لأول مرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وأشار الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزراة الصحة، إلى أنه يجري تحويل مركز صحة الأسرة بالحي 29 بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ومركز زهراء مدينة نصر بمحافظة القاهرة إلى مركزين متخصصين فى طب الأسنان وجراحة الوجه والفكين، لافتًا إلى تجهيز مركز زهراء مدينة نصر ليضم عيادات تخصصية لتقديم الخدمات العلاجية المستحدثة بأقسام (جراحة الوجه والفكين - وعيادات مخصصة لذوي الهمم – وعلاج جذور – والعلاج التحفظي – وطب أسنان الأطفال - وطب الفم وعلاج اللثة والتشخيص - وزراعة الأسنان – والتقويم) بالإضافة إلى قسم التركيبات الثابتة والمتحركة، كما يضم المركز معملين مزودين بأحدث الأجهزة.
وذكر حسن أنه تم عقد 63 دورة تدريبية لـ2400 من أعضاء الفريق الطبي من طبيب أسنان وفني وتمريض بالوحدات المتخصصة في طب الأسنان، مصحوبة بورش عمل في مختلف مجالات طب الأسنان، مشيرًا إلى تدريب 4590 طبيب أسنان (الامتياز) خريجي الجامعات الحكومية والخاصة داخل أقسام الأسنان بالمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة للوزارة.