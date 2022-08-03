شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: على جميع فئات المجتمع التعامل مع ذوى الهمم بكامل التقدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك"، منشورًا تحت عنوان "التعامل مع ذوى الهمم"، قائلة: "تعدَّدت مظاهر تعامل الإسلام مع ذوى الهمم، ومن ذلك أنه خصَّهم بمزيد من العناية والرعاية؛ فعلى جميع فئات المجتمع التعامل مع ذوى الهمم بكامل التقدير".

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المؤسسات التعليمية والدعوية والإعلامية تَحمُّل دَورها من خلال بيان خطورة الانتقاص منهم، وإرساء ثقافة مراعاة حقوقهم وآداب التعامل معهم.