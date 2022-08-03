شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة لخام برنت تسجل عند التسوية 96.78 دولارا للبرميل منخفضة 3.76 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 96.78 دولار للبرميل منخفضة 3.76 دولارا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. كما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للبنزين 5% إلى 2.90 دولارا للجالون.

وفى وقت سابق هبطت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأدنى مستوى منذ 25 فبراير مسجلة 90.48 دولار للبرميل، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وكانت أسعار النفط سجلت اليوم الأربعاء 100.21 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 94.08 دولار للبرميل.

وتوقع مسح لـ"رويترز" أن يسجل خام برنت 105.75 دولارات للبرميل في المتوسط، وأن يسجل الخام الأميركي 101.28 دولار للبرميل في المتوسط هذا العام.

وبنهاية الشهر الماضي، سجل كل من خام برنت وخام غرب تكساس، شهر يوليو الماضي، ثاني شهر من الخسائر على التوالي، لأول مرة منذ 2020.

وهبط سعر النفط، وسط مخاوف من أن يؤدي التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة إلى إحداث ركود اقتصادي، وهو الأمر الذي يعني تراجع الطلب على "الذهب الأسود".

وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة، هبط بمقدار 4.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 29 يوليو.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تراجعت إلى 469.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو 1985 .

والكمية التي جرى سحبها من الاحتياطي البترولي الأسبوع الماضي والبالغة 4.6 مليون برميل، هى الأصغر منذ نهاية أبريل.

وقفزت أسعار النفط بشكل لافت بعد بدء العمليات العسكرية الروسية في فبراير الماضي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم التضخم على نحو غير مسبوق في كثير من دول العالم.