جثة في الشارع بسبب "ركنة سيارة".. مصرع شاب بطعنة نافذة في مشاجرة بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

لقي شاب مصرعه بطعنة في القلب خلال مشاجرة مع جاره بمنطقة إمبابة بسبب خلافات على مكان ركن سيارة.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي؛ بنشوب مشاجرة أسفرت عن مصرع أحد الأشخاص بجرح نافذ.

كشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت بخلاف على ركن سيارة أدى لنشوب مشاجرة بين شخصين، ما أسفر عن مقتل أحدهما عقب إصابته بجرح نافذ بالقلب باستخدم سلاح أبيض "مطواة".

وعقب استهداف المتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتبين إصابته خلال المشاجرة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأظهر فحص كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة، تفاصيل المشاجرة التي تحولت لجريمة قتل، وطلبت النيابة تحريات المباحث في الحادث وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة رسميًا.