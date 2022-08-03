الجيزة: إزالة 27 حالة بناء مخالف وتعد على أراض زراعية بمراكز بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات الرصد والمتابعة وتكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية والتصدي لأي محاولات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبحسب بيان اليوم، تابع محافظ الجيزة جهود المراكز والمدن في إزالة 27 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وبناء مخالف.

واطلع محافظ الجيزة، على جهود مركز ومدينة أطفيح في إزالة ٥ حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية كفر قنديل على مساحة ٣٠٠م فى المهد كما تم إزالة حالتين تعد على الأراضي أملاك الدولة بالمدينة على مساحة ٦٠٠م وتم إزالتهم.

كما أزال مركز ومدينة العياط ٣ حالات بناء مخالف شملت حالة تعد عبارة عن صبة خرسانية للدور الأول لعقار مخالف بقرية طهما على مساحة ٧٥ م إلى جانب إزالة حالة تعد ببناء صبة الدور الثالث على مساحة حوالي ١٢٠ م بقرية المتانيا، كما تم إزالة حالة تعدي على أرض أملاك دولة ولاية الري على مساحة ٥٠م بقرية برنشت.

وفي مركز الواحات البحرية تم إزالة تعد على أراض أملاك الدولة بقرية القصر بمنطقة جبل حماد عبارة عن منشأت من بلوك الحجر الجيري ومسقوفة على مساحة 180م2.

وتابع محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في إزالة ٨ تعديات على الأراضي الزراعية ضمت حالتين بمساحة ٥٠٠م بقريتي بهرمس واتريس و حالتين بناء مخالف وتعد علي الأراضي الزراعية بقرية المنصورية على مساحة كلية ١٥٠ م وتم إزالتهم، بالإضافة إلى إزالة حالتين تعد على الأراضي الزراعية بقرية بني سلامة بإجمالي مساحة ٢٧٠م وحالتين بقرية أبو غالب بمساحة ٣٢٠ م وام إزالتهم جميعها إلى جانب إزالة حالة تعدى بقرية أبو رجوان بمركز ومدينة البدرشين عبارة عن ثلاث غرف من البلوك وسور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

كما قام مركز ومدينة أبو النمرس بإزالة ثلاث حالات تعد بالبناء رصدتهم وحدة المتغيرات المكانية ضمت إزالة سقف دور مخالف بمساحة ٦٠م وإزالة دور مخالف بعقار بمساحة ٥٠م وحالة بناء دور مخالف بعقار وجميعهم بمنطقة عرب التل بطموه كما تم إزالة حالة بناء سقف الدور الثالث بعقار بمنيل شيحه خلف أرض العبودة بمساحة ٦٠ م.

كما تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف من ضبط مواطن شرع في البناء المخالف لشدة خشبيه علي ارض زراعيه بمساحه ٣٠٠م وتم إزالة الشدة الخشبية، كما تم إزالة شدة خشبية أخرى لدور أول على مساحة ٢٥٠م بناحية عرب القميعي بقرية الودي، بالإضافة إلى إزالة أسوار مقامة بالمخالفة على مساحات تتراوح بين ١٠٠ إلى ٢٠٠ م منطقة عرب الحصار القبلية.