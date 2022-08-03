تصل لرعدية.. الأرصاد: سقوط أمطار لمدة 4 أيام على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من يوم السبت المقبل تتعرض بعض المناطق إلى سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا.

وأضافت غانم لمصراوي، أن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد خاصة حلايب وشلاتين وجنوب سيناء، بنسبة حدوث 30% إلى40%، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وتابعت: "سبب سقوط المطار يرجع إلى ارتفاع الحزام المداري من الجنوب إلى الشمالي، والذي يكون تلاقي الكتل الهوائية الشمالية مع الكتل الجنوبية الرطبة وهذا المسبب الأساسي للأمطار الصيفية على منابع نهر النيل.

وأكدت أن ظاهرة الأمطار الصيفية طبيعية لمثل هذا التوقيت من العام وحدثت خلال السنوات الماضية خاصة خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

وأشارت إلى أن الأمطار ليس لها أي تأثير على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حيث يكون الطقس مستقر خلال الفترة الحالية، ونشهد أجواء صيفية معتادة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.