بعد رصد روابط تستغل إسمها.. "مصر للطيران" توجه تحذيرًا لرواد التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

طالبت شركة مصر للطيران مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم التعامل مع أي روابط أو حسابات مجهولة المصدر تحمل اسم الشركة إلا بعد التأكد من أنها تتبع إحدى القنوات الرسمية لها، وأخذ الحيطة والحذر حرصاً علي سلامة وسرية البيانات الشخصية للمستخدم .

وقالت الشركة في بيان لها، إنه تم رصد بعض الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتى تستغل اسم وشعار شركة مصر للطيران والتي يزعم البعض أنها تتبع الشركة.

وتابعت مصر للطيران، أنه وجب التنويه أن الشركة تمتلك حساباً رسمياً موثقاً علي جميع صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة باسم EGYPTAIR، وبخلاف ذلك فإنها غير مسئولة عن أي صفحات أو روابط يتم تداولها تحمل اسم أو شعار الشركة بخلاف الحساب الرسمي.