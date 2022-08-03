شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: مناطق من جنوب الصعيد والبحر الأحمر تشهد تكاثفا للسحب وسقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أجواء الطقس التي حدثت في الدول العربية سواء السعودية أو الجزائر أو الإمارات مختلفة تماما عن أجواء مصر، وتأثير الحزام المداري المتواجد في السودان يبدأ من الأسبوع المقبل، نافيا احتمالية تعرض مصر لأمطار غزيرة على غرار ما حدث ي بعض الدول العربية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد : ستشهد مناطق من جنوب الصعيد، وسلاسل جمال البحر الأحمر، وجنوب سيناء، تكاثر للسحب، مع سقوط أمطار ابتداء من الجمعة حتى الثلاثاء لكنها ستكون غير مؤثرة على الأنشطة الطبيعية، لافتا إلى أن درجات الحرارة غدا ستكون طبيعية وتتراوح من 34 إلى 35 درجة.

وتابع: الناس تخرج عادي وتتفسح، الأجواء طبيعية، ونسبة الرطوبة تقل كلما اقتربنا من الساحل، الأهم تجنب فترة ذروة ارتفاع درجات الحرارة التي تكون بين الضهر والعصر.