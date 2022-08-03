شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد راشد يعتمد المخطط الاستراتيجى لـ 9 أحياء بمدينة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الجيزة، والذى يضم المخططات العمرانية لعدد 9 أحياء، ويأتى هذا الإجراء فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية.

وأكد محافظ الجيزة عقب اعتماد المخطط، أن ما تشهده الدولة المصرية من تحول تنموى شامل والنهوض بشتى المجالات والقطاعات وترسيخ مبادئ العدالة يأتى تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتى تلقى رعاية واهتمام بالغ من القيادة السياسية لما لها من اهمية فى توفير حياة أفضل للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط الاستراتيجى فى الحد من النمو العشوائى بمناطق الامتداد العمرانى لتحسين الصورة الجمالية، تماشياً مع التنمية الحضرية التى تشهدها قطاعات المحافظة، باعتبارها قطب تنموى جاذب للاستثمار والأنشطة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها.

ولفت المحافظ إلى أنه تم مراعاة أثناء إعداد المخطط الاستراتيجى وضع رؤية متكاملة للمشروعات الخدمية المقترحة وخطط العمل المستقبلية من خلال أعداد قاعدة بيانات كاملة تراعى كافة الجوانب لمدينة الجيزة وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة المخطط التفصيلى لكل حى على حدة والعمل على إدراج المشروعات الخدمية التى يحتاجها المواطنين.

وأضاف المحافظ أنه تم الوضع فى الاعتبار أثناء إعداد المخطط بأن مدينة الجيزة تعد مركز تنموى حضارى يرتكز على النشاط الخدمى والسياحى، وذلك على مستوى إقليم القاهرة الكبرى بجانب توفير مناطق جذب جديدة للإسكان المتميز والفندقى طبقآ لأحدث التكنولوجيات الحديثة.

وأوضح اللواء أحمد راشد، أن الهدف من المشروع المساهمة فى الدفع بعجلة التنمية من خلال تدعيم واستحداث القاعدة الاقتصادية للمدينة وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى الحد من بناء المناطق الغير المخططة وتوفير الخدمات وتدعيم المرافق الأساسية والتنمية البيئية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين إلى جانب المساهمة فى الإدارة الجديدة للأراضى ورفع كفاءة الإدارة المحلية وضمان حصول محدودى الدخل على الخدمات والدعم.

وأعرب المحافظ عن بالغ شكره وتقديره لتعاون وزارتى الدفاع والإسكان وهيئة التخطيط العمرانى والإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة على الجهد المبذول فى إعداد واعتماد المخطط.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى ترأسه المحافظ بحضور السيد إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وعدداً من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ و سكرتير مساعد المحافظة و رئيس مدينة الجيزة وممثلى المكتب الاستشارى للمشروع وأعضاء مجلس النواب عن مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء المعنية ومديرى عموم الإدارات الهندسية على مستوى الأحياء.