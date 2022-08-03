للحد من العشوائيات.. راشد يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المخطط الإستراتيجى العام لمدينة الجيزة والذي يضم المخططات العمرانية لعدد ٩ أحياء.

وبحسب بيان اليوم، يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية.

وأكد محافظ الجيزة، عقب اعتماد المخطط، أن ما تشهده الدولة المصرية من تحول تنموي شامل والنهوض بشتى المجالات والقطاعات وترسيخ مبادئ العدالة يأتي تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" والتي تلقي رعاية واهتمام بالغ من القيادة السياسية لما لها من اهمية في توفير حياة أفضل للمواطنين.

وشدد المحافظ، على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط الاستراتيجي في الحد من النمو العشوائي بمناطق الامتداد العمراني لتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع التنمية الحضرية التي تشهدها قطاعات المحافظة، باعتبارها قطب تنموي جاذب للاستثمار والأنشطة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها

وأشار المحافظ، إلى أنه تم مراعاة أثناء إعداد المخطط الاستراتيجي وضع رؤية متكاملة للمشروعات الخدمية المقترحة وخطط العمل المستقبلية من خلال إعداد قاعدة بيانات كاملة تراعي كافة الجوانب لمدينة الجيزة وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، منوهاً بأنه سيتم دراسة المخطط التفصيلي لكل حي على حدة والعمل على إدراج المشروعات الخدمية التي يحتاجها المواطنين.

وأشار محافظ، إلى أأنه تم الوضع في الاعتبار أثناء إعداد المخطط بأن مدينة الجيزة تعد مركز تنموي حضاري يرتكز على النشاط الخدمي والسياحي وذلك على مستوى إقليم القاهرة الكبرى بجانب توفير مناطق جذب جديدة للإسكان المتميز والفندقي طبقآ لأحدث التكنولوجيات الحديثة.

وأوضح راشد، أن الهدف من المشروع المساهمة في الدفع بعجلة التنمية من خلال تدعيم واستحداث القاعدة الاقتصادية للمدينة وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى الحد من بناء المناطق غير المخططة وتوفير الخدمات وتدعيم المرافق الأساسية والتنمية البيئية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين إلى جانب المساهمة في الإدارة الجديدة للأراضي ورفع كفاءة الإدارة المحلية وضمان حصول محدودي الدخل على الخدمات والدعم.

وأعرب المحافظ، عن بالغ شكره وتقديره لتعاون وزارتي الدفاع والإسكان وهيئة التخطيط العمراني والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة على الجهد المبذول في إعداد واعتماد المخطط.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي ترأسه المحافظ بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وسكرتير مساعد المحافظة ورئيس مدينة الجيزة وممثلي المكتب الاستشاري للمشروع وأعضاء مجلس النواب عن مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء المعنية ومديري عموم الإدارات الهندسية على مستوى الأحياء.