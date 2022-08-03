مدبولي يتابع تحضيرات استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم.

حضر الاجتماع/ سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير أشرف إبراهيم، منسق عام وزارة الخارجية للدورة 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والسفير أيمن ثروت، نائب مدير إدارة البيئة المستدامة بوزارة الخارجية، وياسمين سالم، مساعد وزيرة البيئة، ومسئولي الشركة المكلفة بالتنظيم.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض تطورات التحضير لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ، بما في ذلك موقف المبادرات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر، وكذا الإجراءات اللوجستية والتنظيمية الخاصة باستقبال ضيوف المؤتمر، والإقامة، والتنقلات الداخلية، والبرامج السياحية التي سيتم تنظيمها للمشاركين، من أجل زيارة بعض المدن والمعالم السياحية في جنوب سيناء وخارجها.

وأضاف المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أنه تم أيضاً خلال الاجتماع استعراض جوانب التطوير والتحسينات التي تم إدخالها على الموقع الإلكتروني للمؤتمر، وما تضمنته من إضافات لإثراء الجانب المعلوماتي، وكذا تسهيل وصول المشاركين إلى الخدمات المختلفة المتعلقة بالإقامة والتنقلات، والتعرف على تفاصيل الشق الموضوعي للمؤتمر، وغيرها من الملفات التي تهم المشاركين.

ووجّه رئيس الوزراء باستمرار المتابعة من جانب وزارتي الخارجية والبيئة مع باقي الوزارات والجهات المعنية، وكذا مع الشركة المنظمة، من أجل الانتهاء من مختلف الجوانب التنظيمية وفق المواعيد المحددة، حتى يخرج المؤتمر بالصورة التي تليق باسم مصر، وليكون امتداداً وتكريساً للدور الرائد لمصر في ملف العمل المناخي.