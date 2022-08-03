"الزراعة": تحصين أكثر من 2.7 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحصين 2 مليون و735 ألفًا و951 رأس ماشية ضد مرضي الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع حتى الآن.

جاء ذلك في تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، خلال الحملة التي بدأت في 14 يوليو الجاري بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وذكر التقرير أنه تم تحصين مليون و449 ألفًا و69 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها 744 ألفًا و627 رأس أبقار، و365 ألفًا و557 رأس جاموس، و290 ألفًا و761 رأس أغنام، و48 ألفًا و124 رأس ماعز حتى 2 أغسطس الجاري.

وأضاف أنه تم تحصين مليون و286 ألفًا و882 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينها 633 ألفًا و466 رأس أبقار، و355 ألفًا و590 رأس جاموس، و248 ألفًا و859 رأس أغنام، و47 ألفًا و214 رأس ماعز، و1753 رأس جمال حتى 2 أغسطس أيضًا.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.