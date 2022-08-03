مسموح للطلاب بالتقديم.. وظائف جديدة بالجيزة براتب 3 آلاف جنيه شهريًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة.
وجاءت الوظائف والشروط على النحو التالي:
- أفراد أمن إداري بمول بمدينة الشيخ زايد.
- السن (من ۲۱ إلى ۳۹ سنة).
- العمل 8 ساعات.
- الراتب 3000 جنيه صافي.
- الطول لا يقل عن 170 سم.
- حسن المظهر.
- مسموح للطلبة بالتقديم.
- يوجد خط مواصلات من ميدان الجيزة.
ودعت محافظة الجيزة، الراغبين في التقديم، بضرورة التوجه إلى مقر الجهاز ۳۰۰ ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني – ت ۳۰۷۲۰۸۲۰ - ۳۰۷۱۱۱۹۸ يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 ص إلى ۲ عصرًا.