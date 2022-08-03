مسموح للطلاب بالتقديم.. وظائف جديدة بالجيزة براتب 3 آلاف جنيه شهريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة.

وجاءت الوظائف والشروط على النحو التالي:

- أفراد أمن إداري بمول بمدينة الشيخ زايد.

- السن (من ۲۱ إلى ۳۹ سنة).

- العمل 8 ساعات.

- الراتب 3000 جنيه صافي.

- الطول لا يقل عن 170 سم.

- حسن المظهر.

- مسموح للطلبة بالتقديم.

- يوجد خط مواصلات من ميدان الجيزة.

ودعت محافظة الجيزة، الراغبين في التقديم، بضرورة التوجه إلى مقر الجهاز ۳۰۰ ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني – ت ۳۰۷۲۰۸۲۰ - ۳۰۷۱۱۱۹۸ يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 ص إلى ۲ عصرًا.