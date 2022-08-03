"متطلعوش عقدكم عليها".. ريهام سعيد تكشف سر ظهور إيمي تاتو على قناة الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على أزمة ظهور "إيمي تاتو" على قناة الشمس الفضائية، قائلة:"إيمي تاتو ليست مذيعة في قناة الشمس، بل ظهورها عبارة عن فقرة في برنامج له المذيع الخاص به، وهي ضيفة تتحدث عن التجميل التي أثبتت كفاءتها به".

وكتبت ريهام سعيد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يا عالم الرحمة... إيمي تاتو مش طالعة مذيعة على قناة الشمس دي فقرة في برنامج ليه مذيعة والفقرة بتتكلم عن التجميل اللي هي أثبتت كفاءتها فيه، وعلى فكرة كل اللي كاتب بوست يهاجم هيموت ويشتغل في الإعلام، هي إيمي إللي أخذت الفرصة منك؟.. لا محدش بياخد رزق حد".

وأضافت:"على فكرة في ناس على الشاشات بفلوسها وفشلة ومحدش بيتكلم، جيتوا على الغلبانة اللي نحتت في الصخر لحد ما وصلت.. إيمي دمك خفيف وعندك كاريزما وتتحبي وهتكسري الدنيا، مش كل اللي بيطلع على الشاشة نسميه إعلامي في entertainer، بس احنا بقينا صعب أوي.. حد فكر ممكن تبقى هي نفسيتها عاملة إزاي دلوقتي؟".

وتابعت: مش مهم صح؟.. المهم تطلع عُقدك على الناس وبس وفيديوهاتها إللي عاملة ملايين هو ده مش جمهور؟.. عيب بقى الفاشل يطلع عقده على الناجح، لأن والله ما هتاخد أكتر من رزقك.

وكان أحمد الدغيدي رئيس قناة الشمس الفضائية، قال إن الحديث المتداول على منصات السوشيال ميديا غير صحيح.

وأضاف "الدغيدي"، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إيمي ستكون ضيفة إحدى الفقرات في أحد البرامج لتتحدث عن أمور لها علاقة بالتجميل.

وأوضح رئيس قناة الشمس، أن القناة لم تذع أي برومو لإيمي تاتو، قائلا: "كل القصة إنها كتبت تنويهًا على صفحتها عبر السوشيال ميديا".