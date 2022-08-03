مصر ترسل طائرة عسكرية لنقل مصابى انفجار شاحنة وقود في ليبيا للعلاج بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أقلعت طائرة نقل عسكرية من طراز (سى 130) مجهزة طبياً من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى قاعدة بنينا العسكرية بمدينة بنى غازى الليبية لنقل العشرات من المصابين بحالات حروق مختلفة إثر الحادث لتلقى العلاج بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامن مصر مع شعب ليبيا الشقيق إثر إنفجار شاحنة وقود بمدينة "بنت بيه" ووقوع عدد من المصابيين.

وقامت إدارة الخدمات الطبية على الفور برفع حالة الاستعداد لمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل ودفع الأطقم الطبية بالأداوات والمستلزمات الطبية اللازمة على متن الطائرة، وتم نقل المصابين من قاعدة شرق القاهرة الجوية من خلال عدد من عربات الإسعاف المجهزة طبياً.

يأتى الإخلاء الطبى للمصابين تأكيداً على الدور المصرى المحورى، ومساندة لجهود الدولة الليبية فى تجاوز كافة الأزمات التى تواجهها ، هذا وتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة خالص تمنياتها للمصابيين بالشفاء العاجل .​