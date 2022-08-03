التحقيق مع أب في تعذيب نجلته حتى الموت بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

بدأت نيابة عين شمس، التحقيق مع أب متهم بتعذيب طفلته البالغة من العمر 9 سنوات حتى الموت، وتحفظت على أداة الجريمة وهي عبارة عن خرطوم.

كانت النيابة قد صرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوصول طفلة جثة هامدة لأحد المستشفيات بعين شمس.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طفلة عمرها 9 سنوات، وعلى جسدها آثار تعذيب شديد، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدها وأنه دائم التعدي عليها بالضرب، وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.