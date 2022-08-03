شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. القبض على ممرضة بعد تصويرها فيديو لـ نيرة أشرف بالمشرحة وتسريبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على ممرضة بمستشفى المنصورة التخصصي، بعد ثبوت قيامها بتصوير جثة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، أثناء وجودها داخل المستشفى.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرب بعنوان"نيرة أشرف من داخل المشرحة"، يظهر الإصابات التي حلت بالفتاة جراء طعنها على يد زميلها محمد عادل.

وبتقنين الإجراءات وبعد التحقيق مع جميع الطاقم الطبي والتمريض في نبطشية المستشفى يوم الواقعة، الإثنين الموافق 20 يونيو 2022، تبين أن "منى .ال" ممرضة بذات المستشفى، ومقيمة بالسنبلاوين، هى من قامت بالتقاط الفيديو، وتم اقتيادها لقسم الشرطة، وجار التحقيق معها.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، حكمًا بإعدام محمد عادل، طالب بكلية الآداب جامعة المنصورة، وذلك بعد قتله زميلته نيرة أشرف، أثناء توجهها لأداء الامتحانات بالكلية، وذلك بعد موافقة وتصديق مفتي الجمهورية.‏. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

طقس حار غدا بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا ورطوبة مرتفعة والعظمى بالعاصمة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا، الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 4 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

كما سيشهد غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29 درجة.

الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمسابقة القرآن الكريم بجوائز نصف مليون جنيه

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للمسابقة المحلية الكبرى لعام 1444هـ /2022م في حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه ومقاصده السامية، تمهيدًا لتصعيد الأوائل من الناجحين في المسابقة المحلية للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، مع تخصيص نصف مليون جنيه جوائز للفائزين.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن فروع مسابقة القرآن الكريم هي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن من الجنسين بشرط ألا يزيد السن عن ( 45 ) عامًا .

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملا مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد سن المتسابق عن ( 45 ) عامًا .

الفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع ، مع توجيه هذه القراءات ، بشرط ألا يزيد السن عن ( 50 ) عامًا.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده لذوي الهمم ، بشرط ألا يزيد السن عن ( 35 ) عامًا.

الفرع الخامس : حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ للناشئة ، بشرط ألا يزيد السن عن (15) عامًا.

الفرع السادس: المحفظ المثالي .

ملاحظات :

• يشترط في جميع من يتقدم للمسابقة ألا يكون قد فاز بأي من المراكز الثلاثة الأولى في أي فرع من فروع المسابقة العالمية في أي من السنوات السابقة.

• يقدم المحفظ المثالي سجلًّا بأفضل عشرة حفظوا القرآن على يديه ، وعدد من يحفظون على يديه حاليًا ، ومكان التحفيظ ، مع تزكية من ثلاثة من الأئمة المعينين بالأوقاف معتمدة من مدير المديرية.

فعلى من يرغب المشاركة في المسابقة ملء النموذج المرفق ، مع صورة شخصية حديثة ، وصورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمه شخصيًّا ، أو بمعرفة ولي الأمر لإدارة الأوقاف التابع لها، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 7 / 8 / 2022 حتى يوم الخميس 11/ 8 / 2022م .

بتوجيهات من الرئيس السيسى.. طائرة عسكرية تنقل مصابى انفجار "بنت بيه" من ليبيا للقاهرة للعلاج ..فيديو

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامن مصر مع شعب ليبيا الشقيق أثر إنفجار شاحنة وقود بمدينة "بنت بيه" ووقوع عدد من المصابين.

أقلعت طائرة نقل عسكرية من طراز (سى 130) مجهزة طبياً من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى قاعدة بنينا العسكرية بمدينة بنى غازى الليبية لنقل العشرات من المصابين بحالات حروق مختلفة أثر الحادث لتلقى العلاج بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل.

وقامت إدارة الخدمات الطبية على الفور برفع حالة الإستعداد لمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل ودفع الأطقم الطبية بالأداوات والمستلزمات الطبية اللازمة على متن الطائرة ، وتم نقل المصابين من قاعدة شرق القاهرة الجوية من خلال عدد من عربات الإسعاف المجهزة طبياً .

يأتى الإخلاء الطبى للمصابين تأكيداً على الدور المصرى المحورى، ومساندة لجهود الدولة الليبية فى تجاوز كافة الأزمات التى تواجهها، هذا وتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة خالص تمنياتها للمصابيين بالشفاء العاجل.

عبور أول سفينة حبوب من أوكرانيا لمضيق البوسفور متجهة إلى لبنان‎‎

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن أول سفينة حبوب من أوكرانيا منذ العملية العسكرية الروسية دخلت مضيق البوسفور في طريقها إلى لبنان.

ونقلت الوكالة، اليوم، الأربعاء،عن مسئولين أتراك وأوكرانيين، قولهم إن السفينة تم فحصها من قبل فريق تفتيش أمضى نحو 90 دقيقة في إجراء عمليات تفتيش على متن سفينة "رازوني" رافعة علم سيراليون وتحمل ذرة أوكرانية.

وضم فريق التفتيش مسؤولين من أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة بعد إبرام الاتفاقية الشهر الماضي، لإنشاء ممرات شحن آمنة لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية مع استمرار العملية الروسية حيث تهدف عمليات الفحص للتأكد من أن سفن الشحن المتجهة للخارج تحمل فقط الحبوب أو الأسمدة أو المواد الغذائية ذات الصلة وليس أي سلع أخرى وأن السفن الواردة لا تحمل أسلحة.

وبحسب الأمم المتحدة، تحمل السفينة 26 ألفا و527 طنا من الذرة لتبحر من أوديسا على ساحل البحر الأسود في أوكرانيا مرورا بإسطنبول عبر مضيق البوسفور لبحر مرمرة قبل الإبحار إلى لبنان وجهتها النهائية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن نحو 27 سفينة كانت تنتظر في 3 موانئ أوكرانية تحمل بضائع ووقعت عقودا جاهزة للانطلاق، مشيرا إلى أنه لم ترد أنباء عن احتمال أن تبحر هذه السفن في الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، قال خبير في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في واشنطن، ديفيد لابورد، إن هناك نحو 20 مليون طن من الحبوب عالقة في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ 6 أشهر ومعظم الحبوب العالقة في أوكرانيا مخصصة لإطعام الماشية.

وأوضح الخبير الأمريكي أن 6 ملايين طن فقط من القمح ونصفها فقط للاستهلاك البشري، مؤكدا أن "رازوني" مليئة بأعلاف الدجاج.

رسميا.. المقاولون يعلن تعيين شوقى غريب مديرا فنيا للفريق

أتم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح الاتفاق مع شوقي غريب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وعقد المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي جلسة مطولة مع شوقي غريب تم فيها الاتفاق على كافة التفاصيل ليقود الفريق بداية من اليوم استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها السبت المقبل في الدوري.

وأكد فتحي أن الاتفاق مع المدير الفني الجديد للفريق لم يشهد أي خلاف في ظل حماس وتاريخ كبيرين من شوقي غريب لمساعدة الفريق وتحسين وضعه في جدول الدوري وابعاده عن دائرة الخطر في جدول المسابقة في ظل صعوبة المهمة ولكنها ليست مستحيلة.

وأبدى فتحي ثقته الكبيرة في الجهاز الفني الجديد ومجموعة اللاعبين في استعادة مكانة المقاولون العرب لما شوقي غريب من خبرات كبيرة وقدرة على تحمل المسئولية في الوقت الصعب وصاحب تاريخ عريق في التدريب.

ويعلن شوقي غريب الجهاز المعاون خلال ساعات.

الزراعة تعلن انخفاض أسعار البيض فى منافزها لـ 54 جنيها للكرتونة

شهدت أسعار البيض انخفاض ملحوظ اليوم حيث سجلت الكرتونة من البيض الأبيض 54 جنيهًا، والأحمر 56 جنيهًا، وذلك بعد الارتفاع غير مبرر الذى حدث خلال الأيام الماضية.

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن الوزارة بضخ كميات إضافية من بيض المائدةالأحمر والابيض للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

وقد رصدت غرفة المتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تراجعا في أسعار بيض المائدة في البورصة، ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع فى الأيام القادمة، خاصة بعد قيام الوزارة بطرح كميات كبيرة في الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبعض الوزارات والأجهزة بالتعاون من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف تأثير موجة الغلاء في الغذاء التى يشهدها العالم حاليا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

الرئيس السيسى يصدق على تعديل أحكام بقانون إنشاء صندوق دعم ذوى الإعاقة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بقانون رقم 200 لسنه 2020.

هيئة الدواء تقرر سحب كل أدوية المادة الفعالة جيميفلوكساسين مضاد حيوى

قررت اللجنة الفنية للرقابة على للأدوية بهيئة الدواء المصرية وقف تسجيل جميع المستحضرات لمستحضر جيميفلوكساسين Gemifloxacin مضاد حيوي وإلغاء إنتاج جميع المستحضرات التي تحتوي على تلك المادة وإعطاء مهلة 3 شهور للشركات لتوفيق أوضاعها وسحب جميع المستحضرات من السوق.

نقل 1196 أسرة من عشوائيات سور مجرى العيون لشقق مفروشة بالبساتين

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الازالات الجارية بمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة ضمن مرحلة التطوير الجاري تنفيذها بنطاق حي مصر القديمة، خلف سور مجري العيون .

وقالت نائب محافظ القاهرة، أن أعمال الإزالات اليوم أسفرت عن هدم كلي لعدد 5 عقارات واخلاء 4 عقارات باجمالي 21 اسرة ليكون إجمالي الأعمال التي تم إنجازها منذ بدء الأعمال خلال شهر مارس الماضي الى هدم 187 عقار و اخلاء 362 عقار من اجمالي 520 عقار باجمالي 1196 اسرة من اجمالي 1660 وتسكين المستحقين بالتوازي مع عمليات الاخلاء بمدينة الخيالة بحي البساتين.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حرصها الدائم على المتابعة الميدانية و التلاحم المباشر وسط المواطنين للاستماع لكافة مطالبهم وشكواهم والاستجابة للتظلمات بعد دراستها قانونيا وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ خطط الاعمال، مؤكدة ان الدولة المصرية بكامل اجهزتها التنفيذية بمحافظة القاهرة والمنطقة الجنوبية وعدت واوفت بوعدها بنقل الاهالي لمناطق حضارية تليق بهم .

وأشادت "عبد المنعم" بجهود رجال الاجهزة التنفيذية والشرطية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة بالقيام بكافة الاعمال على الوجه الأكمل.

التعليم تكشف حقيقة تداول فيديو لشخص يدعى تواجده بكنترول الثانوية العامة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة الفيديو الذى تم تداوله لشخص يدعي تواجده بكنترول شهادة الثانوية العامة، بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة، حيث تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن ادعاء شخص تواجده بكنترول شهادة الثانوية العامة بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة، وأن ما ورد بالفيديو المتداول مزيف، ولا يمت للواقع بصلة، وأن هذا الشخص غير تابع للوزارة نهائياً، مُشددةً على أن تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022 يتم إلكترونياً بالكامل داخل كنترولات مؤمّنة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صناعي ومروجي ذلك الفيديو.

بيلوسى تغادر تايوان بعد زيارة اعتبرتها الصين انتهاكا لسيادتها

غادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسى العاصمة التايوانية تايبيه بعد زيارة تاريخية اعتبرتها الصين انتهاكا لسيادتها.

أعلنت الحكومة الصينية أنها ستعلق مؤقتًا وارداتها من الحمضيات ونوعين من الأسماك من تايوان وصادرات الرمال الطبيعية، وذلك بعد ساعات فقط من وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وذكرت صحيفة "تشينا مورنينج بوست" الصينية اليوم الأربعاء، أن الإدارة العامة للجمارك في البلاد أوقفت استيراد بعض الأسماك والفواكة من تايوان بسبب الاكتشاف المتكرر لفيروس كورونا على مواد التعبئة والتغليف.

ومن جانبها، أوضحت الجمارك أنها أوقفت استيراد الحمضيات من تايوان بسبب المخلفات الزائدة لنوعين من المبيدات، وفقا للتقارير.

وجاءت القيود التجارية الجديدة بعد ساعات فقط من وصول بيلوسي إلى تايوان في أول زيارة لرئيس مجلس النواب الأمريكي منذ عام 1997، ما دفع الصين إلى الإعلان عن سلسلة من التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية في المياه المحيطة بالجزيرة في الفترة من 4 إلى 7 أغسطس الجاري.

وكانت الإدارة العامة للجمارك في الصين قد أعلنت، فجأة، أمس إيقاف الواردات من أكثر من 100 مصنع أغذية تايواني إلى الصين، وهو ما تم تفسيره على أنه انتقام صيني من ترحيب تايوان بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.