الرئيس السيسى يجتمع مع مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

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القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
محمد يوسف
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