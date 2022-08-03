شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات من الرئيس السيسى.. طائرة عسكرية تنقل مصابى انفجار "بنت بيه" من ليبيا للقاهرة للعلاج ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامن مصر مع شعب ليبيا الشقيق أثر إنفجار شاحنة وقود بمدينة "بنت بيه" ووقوع عدد من المصابين.

أقلعت طائرة نقل عسكرية من طراز (سى 130) مجهزة طبياً من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى قاعدة بنينا العسكرية بمدينة بنى غازى الليبية لنقل العشرات من المصابين بحالات حروق مختلفة أثر الحادث لتلقى العلاج بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل.

وقامت إدارة الخدمات الطبية على الفور برفع حالة الإستعداد لمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل ودفع الأطقم الطبية بالأداوات والمستلزمات الطبية اللازمة على متن الطائرة ، وتم نقل المصابين من قاعدة شرق القاهرة الجوية من خلال عدد من عربات الإسعاف المجهزة طبياً .

يأتى الإخلاء الطبى للمصابين تأكيداً على الدور المصرى المحورى، ومساندة لجهود الدولة الليبية فى تجاوز كافة الأزمات التى تواجهها، هذا وتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة خالص تمنياتها للمصابيين بالشفاء العاجل.