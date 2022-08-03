شكرا لقرائتكم خبر عن العام الدراسى 2023.. أبرز استعدادات المديريات لاستقبال الطلاب 24 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المديريات التعليمية والإدارات والمدارس الاستعداد لاستقبال الطلاب بالعام الدراسى 2023، حيث تمثلت الاستعدادات فى إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات وأيضا نتائج القبول بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية الحكومية، إضافة إلى بدء أعمال الصيانة البسيطة وأيضا طباعة الكتب وفحص طلبات تحويل الطلاب بين المدارس وبعضها والمديريات التعليمية وإعلان نتائج التحويلات.

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يبدأ العام الدراسى 2023، السبت 24 سبتمبر 2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن العام الدراسى 2023 يبدأ فى شهر سبتمبر، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وأوضحت الوزارة ، أنه يبدأ العام الدراسي يوم السبت 24 سبتمبر 2022 وينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023 ويستمر لمدة 35 أسبوع، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوم للفصل الدراسي الأول و 96 يوم للفصل الدراسي الثاني.

تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.