شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمسابقة القرآن الكريم بجوائز نصف مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للمسابقة المحلية الكبرى لعام 1444هـ /2022م في حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه ومقاصده السامية، تمهيدًا لتصعيد الأوائل من الناجحين في المسابقة المحلية للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، مع تخصيص نصف مليون جنيه جوائز للفائزين.

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن من الجنسين بشرط ألا يزيد السن عن ( 45 ) عامًا .

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملا مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد سن المتسابق عن ( 45 ) عامًا .

الفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع ، مع توجيه هذه القراءات ، بشرط ألا يزيد السن عن ( 50 ) عامًا.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده لذوي الهمم ، بشرط ألا يزيد السن عن ( 35 ) عامًا.

الفرع الخامس : حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ للناشئة ، بشرط ألا يزيد السن عن (15) عامًا.

الفرع السادس: المحفظ المثالي .

ملاحظات :

• يشترط في جميع من يتقدم للمسابقة ألا يكون قد فاز بأي من المراكز الثلاثة الأولى في أي فرع من فروع المسابقة العالمية في أي من السنوات السابقة.

• يقدم المحفظ المثالي سجلًّا بأفضل عشرة حفظوا القرآن على يديه ، وعدد من يحفظون على يديه حاليًا ، ومكان التحفيظ ، مع تزكية من ثلاثة من الأئمة المعينين بالأوقاف معتمدة من مدير المديرية.

فعلى من يرغب المشاركة في المسابقة ملء النموذج المرفق ، مع صورة شخصية حديثة ، وصورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمه شخصيًّا ، أو بمعرفة ولي الأمر لإدارة الأوقاف التابع لها، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 7 / 8 / 2022 حتى يوم الخميس 11/ 8 / 2022م .