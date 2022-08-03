شكرا لقرائتكم خبر عن صيادلة القاهرة محذرة من دواء "جميفلوكساسين": يؤثر على الخلايا البشرية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدمرداش، فى تصريحات لـ"الخليج 365": أن تلك المادة هى لمضادات حيوية واسعة المجال، وتستخدم فى المسالك البولية والجهاز التنفسى بشكل أكبر، مشيرا إلى أنه فى تلك الحالة المفترض أن تُعيد الصيدليات كافة الكميات الموجودة من الأدوية امحتوية على تلك المادة الفعالة للشركات، إلا أن الشركات دائما ما تعرقل تلك العملية لاشتراطها وجود الفواتير الخاصة بالشراء، وهو أمر من الصعب توفيره.
كانت قد قررت اللجنة الفنية للرقابة على للأدوية بهيئة الدواء المصرية وقف تسجيل جميع المستحضرات لمستحضر جيميفلوكساسين Gemifloxacin مضاد حيوي وإلغاء إنتاج جميع المستحضرات التي تحتوي على تلك المادة وإعطاء مهلة 3 شهور للشركات لتوفيق أوضاعها وسحب جميع المستحضرات من السوق.