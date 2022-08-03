مش مذيعة.. أول تعليق من قناة الشمس على ظهور "إيمي تاتو" على شاشتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال أحمد الدغيدي رئيس قناة الشمس الفضائية، في أول تعليق له على ظهور "إيمي تاتو "، على شاشة القناة لتقديم أحد البرامج، إن الكلام المتداول على منصات السوشيال ميديا غير صحيح.

وأضاف "الدغيدي"، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إيمي ستكون ضيفة إحدى الفقرات في أحد البرامج لتتحدث عن أمور لها علاقة بالتجميل.

وأوضح رئيس قناة الشمس، أن القناة لم تذع أي برومو لإيمي تاتو، قائلا: "كل القصة إنها كتبت تنويهًا على صفحتها عبر السوشيال ميديا".

يذكر أن إيمي تاتو، آثارت الجدل بمقاطع فيديو تتحدث فيها عن تفاصيل من حياتها وعملها، وأصبحت فيديوهاتها "تريند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

​