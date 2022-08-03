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مستوى قياسي للتجارة العالمية بالربع الأول من 2022.. إنفوجراف جديد لـ"معلومات الوزراء"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقعات جديدة أعلنتها منظمة الأونكتاد، عن استمرار نمو التجارة العالمية خلال الربع الثاني من 2022.

ونوه مركز المعلومات بأن قيمة التجارة العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 7.7 تريليون دولار، وزيادة تريليون دولار في قيمة التجارة العالمية مقارنة بالربع الأول من 2021.

وتابع المركز: بالإضافة إلى الارتفاع في قيمة التجارة العالمية لكل من السلع والخدمات خلال الربع الأول من 2022؛ بنسبة 25% في قيمة التجارة في السلع، لتصل إلى 6.1 تريليونات دولار، و22% ارتفاعاً في قيمة التجارة في الخدمات، لتصل إلى 1.6 تريليون دولار، مقارنةً بالربع الأول من 2021.

وأشارت الأونكتاد إلى أن معدلات نمو التجارة في الربع الأول من 2022 ظلت قوية في جميع المناطق الجغرافية، عدا منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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