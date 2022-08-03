تخلق فرص عمل للشباب.. برلماني: "الغزل والنسيج" واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر؛ لتعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في صناعة الغزل والنسيج .

وأكد عضو مجلس الشيوخ، في بيان له اليوم الأربعاء، أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في إطار مواصلة خطة الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج؛ بهدف استعادة القطن المصري سابق عهده، حيث إن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، وبالتالي يتوجب دعمها، ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل للشباب .

وأضاف عكاشة أن صناعة الغزل والنسيج واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية، والتي اشتهرت بها مصر؛ نظرًا للسمعة العالمية للقطن المصري، ولكن كان هناك إهمال كبير لهذه الصناعة، ولكنها بدأت تعود إلى عهدها مرة أخرى في ظل عهد الرئيس السيسي، نظرًا لاهتمامه الكبير بقطاع الزراعة والصناعة .

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام؛ حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر".

وقام وزير قطاع الأعمال العام في هذا الإطار بعرض مستجدات إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم في مدينة المحلة، والذي سيتم افتتاحه خلال العام المقبل، حيث سيقع على مساحة 62 ألف متر مربع، وسيضم أحدث معدات وآلات في هذا المجال بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية، كما أنه سيتعامل مع كل أنواع الأقطان؛ خصوصًا القطن طويل التيلة وفائق الطول، بما يُسهم في استغلال ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية.