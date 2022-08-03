"الصحة": توفير 606 أجهزة أشعة بجميع المستشفيات والوحدات في النصف الأول من 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان توفير 606 أجهزة أشعة بمختلف أنواعها، وتوزيعها على جميع المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، خلال النصف الأول من عام 2022، لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تشغيل 36 جهاز أشعة مقطعية 16 مقطعًا، و3 أجهزة أشعة مقطعية 160 مقطعًا من ضمن 44 جهاز أشعة تم توفيرها بالتعاون مع البنك المركزي، وتم توفير 20 جهاز أشعة مقطعية 16 مقطعًا بالتعاون مع بنكَي مصر والأهلي والتنمية المحلية، وتشغيل 16 جهازًا منها وتوزيعها لصالح وحدات ومراكز ومستشفيات وزارة الصحة والسكان؛ لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى في إطار الحفاظ على مكتسبات الدولة خلال مواجهة جائحة كورونا.

وتابع عبد الغفار بأنه يتم حصر احتياجات أجهزة الأشعة بمختلف أنواعها داخل أقسام الأشعة بجميع المستشفيات بصفة دورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها، منوهًا بأنه يجري توفير 1522 جهاز أشعة تشخيصية بمختلف أنواعها العادية (x-ray ) والكاشف الرقمي (D.R) والمقطعية (C.T) وعمليات (C-ARM) للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بجميع هيئاتها.

وأشار الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة، إلى توفير وحدتين متنقلتين للأشعة المقطعية لأول مرة، لتخدم جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم الدفع بوحدة أشعة مقطعية متنقلة الشهر الماضي لمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، ضمن خطة التأمين الطبي لصيف ٢٠٢٢.

وذكر فوزي أنه تم تدريب 295 طبيبًا وفني أشعة من خلال 24 دورة تدريبية تم عقدها بمحافظات "الإسكندرية والغربية وجنوب سيناء والفيوم والقاهرة والمنيا والجيزة" على أساسيات التصوير على الرنين المغناطيسي والتصوير بالسونار على الجهاز الحركي العضلي، كما تم عقد دورات تدريبية للأطباء غير إخصائيي الأشعة تخصصات الأسنان والعظام للوقاية من الأشعة بجميع محافظات الجمهورية.