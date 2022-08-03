سماء منطقة الأهرامات تتزين بالعرض الجوي لفريق كوري وقوات المظلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تصوير- كريم أحمد:

تزينت سماء القاهرة الكبرى صباح اليوم بعدد من الطائرات المشاركة فى العرض الجوي Pyramids Air Show 2022، والذي أقيم في سماء منطقة الأهرامات بمشاركة فريقي النسور السوداء الكورى الجنوبى (Black Eagles) وفريق النجوم الفضية المصري (Silver Stars) وفريق طائرات الهيل جازيل المصرى (حورس)، بالإضافة لعناصر من قوات المظلات المصرية عدد من العروض أثناء فعاليات المهرجان.

وانطلقت الفعاليات للعرض الجوي Pyramids Air Show 2022 في منطقة الأهرامات، حيث سمع وشاهد سكان المناطق المحيطة الطائرات المشاركة في سماء القاهرة، كما شاهد السكان القريبين من منطقة الأهرامات طائرات تحيط بالأهرامات فى تشكيلات بديعة قام بها أعضاء الفريقين المشاركين، كما شارك فريق المظلات المصرية بعدد من التشكيلات الدقيقة ومنها تشكيل الماسة، وتم رفع علم مصر والقوات المسلحة والقوات الجوية خلال الاحتفال، بالإضافة لعلم كوريا الجنوبية.

وشارك في العرض فريق النسور السوداء الكورى الجنوبى (Black Eagles) بعدد من الطائرات التى نفذت عدداً من العروض الجوية المتميزة بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصرى (Silver Stars) وفريق طائرات الهيل جازيل المصرى (حورس) عروضاً جوية مبهرة , وكذا تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عدد من العروض أثناء فعاليات المهرجان.

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