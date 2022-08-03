ضبط شخصين سرقا محتويات مسكن بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة سرقة من داخل مسكن وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشقة محل سكنه وسرقة مجموعة من المحتويات من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين " لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الضغط على الباب" كما أقر أحدهما بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

باستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.