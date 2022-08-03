"معديه بالصدفة".. فتاة تصاب بـ"طلق خرطوش" بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تحقق النيابة المختصة مع المتهمين بإصابة فتاة بطلق ناري خلال مشاجرة في عين شمس.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط طرفي مشاجرة قام أحدهم بإطلاق عيار ناري مما أدى إلى إصابة إحدى الفتيات.

وقال شاهد عيان "محمد. م" إن الفتاة كانت تمر بجانب محل الواقعة مصادفة وأصيبت بطلق ناري.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها "طالبة - مقيمة بدائرة القسم" مصابة إثر ادعاء مشاجرة أمام العقار محل سكنها.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول أحد الأشخاص ونجلته، وطرف ثان سائق ونجلة خالته بسبب خلافات مالية بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر وقام أحدهم بإطلاق عيار ناري في الهواء باستخدام (فرد خرطوش) نتج عن ذلك إصابة الفتاة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحدهم (السلاح المستخدم)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.