ضبط عنصرين إجراميين في الإسكندرية بحوزتهما 80 سلاح ناري وأفيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط 80 قطعة سلاح ناري وكمية من مخدر الأفيون بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط) تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات "ربع نقل" بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتهما ("6 بندقية خرطوش – 74 فرد خرطوش " مخبأين داخل مخزن سرى بالسيارة المشار إليها " – كمية من مخدر الأفيون– مبلغ مالي- 2 هاتف محمول).

بمواجهة المتهمان بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.