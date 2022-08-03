ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص بالقاهرة أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 أشخاص " أحدهم مالك العقار محل الواقعة" – مقيمين بدائرة القسم أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها متر بعمق 7 أمتار- أدوات التنقيب.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لجرائم التنقيب عن الآثار.