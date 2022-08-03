شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: لم نتلق شكاوى بامتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم الاربعاء طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية)، امتحانات نهاية العام (( الدور الثاني)) 2022/2021، وعددهم (38542) طالب وطالبة داخل (158) لجنة، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية (العامة والرياضية) الامتحان في مادة اللغة العربية من الساعة 9.00 إلي الساعة 11.30 صباحاً، والتربية الدينية من الساعة 12 إلي الساعة 1.30 ظهراً.

لم تتلق غرفة عمليات المديرية أية شكاوي حتي الآن، كما تم التنسيق مع كافة الجهات لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم بيسر وسهولة ومراجعة كافة المدارس المقرر إقامة امتحانات بها واختيار أفضل الفصول لعقد اللجان بها مع إقامة غرفة عمليات بالمديرية وربطها مع غرفة عمليات المحافظة للمتابعة والتواصل مع اللجان المختلفة وتذليل أي شكاوي وحل المشكلات .

وجاءت ورقة امتحان اللغة العربية عبارة عن ورقة واحدة منسقة والخط واضح وكبير بها جميع الأسئلة، كما جاءت الأسئلة واضحة شاملة لجميع اجزاء المنهج ومرتبة ومتنوعة تقيس الفهم والتذكر والاستنتاج والمهارة العليا لدي الطلاب .

وتنوعت الاسئلة بين المقالية والموضوعية وقياس كل مستويات المعرفة المختلفة ومناسبة للوقت المحدد للاجابة ويسمح بالمراجعة، و جاءت ورقة امتحان التربية الدينية (( الإسلامية )) عبارة عن ورقة واحدة منسقة وشاملة لجميع اجزاء المنهج وتنوعت بين مقالية وموضوعية وجاءت الاسئلة مناسبة للوقت المحدد للاجابة ويسمح بالمراجعة اما بالنسبة لورقة امتحان التربية الدينية (( المسيحية )) عبارة عن ورقة واحدة متنوعة بين الاسئلة المقالية والموضوعية وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب والوقت مناسب للمراجعة .