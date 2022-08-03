شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من مجمع البحوث الإسلامية يبحث سبل تنشيط العمل الدعوى بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجّه وفد من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم الأربعاء، إلى محافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة بالمجمع، حيث بدأ الوفد جولته بلقاء اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية؛ لبحث سبل تنشيط العمل الدعوي داخل المحافظة، وسبل التنسيق بين المحافظة ومنطقة الوعظ حول تبنّي رؤية الدولة في حل المشكلات التي تواجهها المحافظة وتعيق عملية التنمية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإشراف الدكتور نظير عيّاد الأمين العام للمجمع.

من جانبه، رحّب المحافظ بالأمين المساعد والوفد المرافق له، مؤكدًا على أهمية الدور العلمي والتوعوي الذي يقوم به الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ومشيرًا إلى حاجة المجتمع وخاصة الشباب إلى ترسيخ القيم الأخلاقية التي يتميز بها المجتمع المصري، إضافة إلى دوره المهم في نشر المعرفة الوسطية والاعتدال، ومواجهة الأفكار الشاذاة والمنحرفة.

فيما قال «الهواري» خلال اللقاء، إن المجمع أحد أهم المؤسسات العلمية بالأزهر الشريف؛ حيث يحرص على التعاون الفعّال مع جميع مؤسسات الدولة، من خلال تنفيذ الكثير من الأنشطة والفعاليات المختلفة وفق استراتيجية الأزهر الشريف التي تسعى للحفاظ على وعي المجتمع، وتوعيته بالتحديات الحالية، وتحصينه من محاولات العبث بعقول الناس من جانب تيارات التطرف الفكري، مشيرا إلى أهمية إقامة ندوات تحت إشراف المحافظة لزيادة الوعي والانتماء لدي المواطنين، والاستفادة من عمل الوعاظ داخل مؤسسات المحافظة لبيان صحيح الدين.

وأكد الهواري على أهمية تبنّي المحافظة للحوارت المجتمعية حول المبادرات التي يطلقها مجمع البحوث الإسلامية لمواجهة الظواهر والسلوكيات الخاطئة والانحرافات الفكرية التي تعيق عملية التنمية وتؤثر سلبًا على الانطلاق نحو الجمهورية الجديده والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة، والاستعانة بعلماء الأزهر في المشاركة بدورات تحت رعاية المحافظة لمواجهة التحديات المختلفة.

كما التقى الوفد بالدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ود. محمد حسن شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المجمع وجامعة قناة السويس في مجال التوعية للطلاب والطالبات، ضمن المبادرات التي ينفذها المجمع مع مختلف المؤسسات التعليمية والإدارية في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة الجامعات، والتي تستهدف تيسير عملية التواصل مع جميع فئات وأفراد المجتمع، وحرص الأزهر الشريف على التواصل الفعال مع طلاب وطالبات الجامعات، والاستماع إليهم والرد على اسئلتهم واستفساراتهم المختلفة.

كما عقد الأمين المساعد لقاءًا مع طلاب جامعة قناة السويس تناول فيه بعض الدروس والقيم المهمة المستفادة من هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأهمية التطبيق العملي للأخلاق الإسلامية في وقتنا الحالي، كما وجّه مجموعة من الرسائل المباشرة التي يحتاج إليها الشباب في حياتهم العلمية والعملية.