شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تتابع أعمال محطات الإعداد والغربلة بالغربية والمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عصام، رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، أعمال محطات الاعداد والغربلة بمحافظتي الغربية والمنوفية، للوقوف على استعدادات تجهيز تقاوي محصول القمح للموسم الجديد.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الدائمة والمستمرة والوقوف على رأس العمل، لتوفير تقاوي ذات انتاجية عالية للمزارعين.

وتفقد رئيسا الإدارتين المركزيتين للإنتاج و الفحص محطتي الاعداد والغربلة بقويسنا والجميزة، للوقوف على سير العمل، حيث تم لقاء العاملين بالمحطتين، وبحث المعوقات والعمل على تذليلها على الفور، بهدف انجاح الموسم الزراعي الجديد، وتغطية احتياجات المزارعين بالمحافظات المختلفة من التقاوي، حيث من المقرر الانتهاء من كافة عمليات الاعداد هذا الاسبوع، والبدء في توزيعها على المحافظات ، ومنافذ البيع بها، وذلك في وقت مبكر قبل موعد الزراعة بوقت كافي.