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"الزراعة" تتابع أعمال محطات الإعداد والغربلة بالغربية والمنوفية

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عصام، رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، أعمال محطات الاعداد والغربلة بمحافظتي الغربية والمنوفية، للوقوف على استعدادات تجهيز تقاوي محصول القمح للموسم الجديد.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الدائمة والمستمرة والوقوف على رأس العمل، لتوفير تقاوي ذات انتاجية عالية للمزارعين.

 

وتفقد رئيسا الإدارتين المركزيتين للإنتاج و الفحص محطتي الاعداد والغربلة بقويسنا والجميزة،  للوقوف على سير العمل، حيث تم لقاء العاملين بالمحطتين، وبحث المعوقات والعمل على تذليلها على الفور، بهدف انجاح الموسم الزراعي الجديد، وتغطية احتياجات المزارعين بالمحافظات المختلفة من التقاوي، حيث من المقرر الانتهاء من كافة عمليات الاعداد هذا الاسبوع، والبدء في توزيعها على المحافظات ، ومنافذ البيع بها، وذلك في وقت مبكر قبل موعد الزراعة بوقت كافي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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