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طلاب التعليم الفنى بالقاهرة يؤدون امتحان الدور الثانى

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القاهرة - سامية سيد - تابعت غرفة عمليات التعليم الفني بالمديرية امتحان الدور الثاني لجميع تخصصات التعليم الفنى، بحضور الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني، وفريق العمل بالمديرية، وتشمل: ( الصناعى - التجارى - الفندقى نظام ال "3 سنوات وال 5 سنوات "- وطلاب الدمج والتعليم المزدوج والمهنى وطلاب التكنولوجيا التطبيقية) 

 

وادى طلاب " الصناعي" :- نظام ال 3 سنوات فترة واحدة من الساعة 9 الي الساعة 11.30، اما نظام ال 5 سنوات فترة واحدة جميع التخصصات من الساعة 9 الي الساعة 3

 

والامتحان التجاري :- نظام ال 3 سنوات فترة واحدة من الساعة 9 الي الساعة 11.30، ونظام ال 5 سنوات فترة واحدة من الساعة 9 الي الساعة 11 

 

والامتحان الفندقي :- نظام ال 3 سنوات فترة اولي من الساعة 9 الي الساعة 11، والفترة الثانية من الساعة 11.30 الي الساعة 1.30، ونظام ال 5 سنوات فترة واحدة من الساعة 9 الي الساعة 11

 

وبناء على تعليمات مدير المديرية يتم توزيع الأسئلة يومياً من مركز الأسئلة، تحت إشراف مديري عموم الادارات التعليمية ومسئولي التعليم الفني تعليم العاصمة 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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