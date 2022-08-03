شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب التعليم الفنى بالقاهرة يؤدون امتحان الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت غرفة عمليات التعليم الفني بالمديرية امتحان الدور الثاني لجميع تخصصات التعليم الفنى، بحضور الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني، وفريق العمل بالمديرية، وتشمل: ( الصناعى - التجارى - الفندقى نظام ال "3 سنوات وال 5 سنوات "- وطلاب الدمج والتعليم المزدوج والمهنى وطلاب التكنولوجيا التطبيقية)

وادى طلاب " الصناعي" :- نظام ال 3 سنوات فترة واحدة من الساعة 9 الي الساعة 11.30، اما نظام ال 5 سنوات فترة واحدة جميع التخصصات من الساعة 9 الي الساعة 3

والامتحان التجاري :- نظام ال 3 سنوات فترة واحدة من الساعة 9 الي الساعة 11.30، ونظام ال 5 سنوات فترة واحدة من الساعة 9 الي الساعة 11

والامتحان الفندقي :- نظام ال 3 سنوات فترة اولي من الساعة 9 الي الساعة 11، والفترة الثانية من الساعة 11.30 الي الساعة 1.30، ونظام ال 5 سنوات فترة واحدة من الساعة 9 الي الساعة 11

وبناء على تعليمات مدير المديرية يتم توزيع الأسئلة يومياً من مركز الأسئلة، تحت إشراف مديري عموم الادارات التعليمية ومسئولي التعليم الفني تعليم العاصمة