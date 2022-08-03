شكرا لقرائتكم خبر عن طالب بالفرقة الاولى بعلوم حلوان يصمم شعارا جديدا للكلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الطالب محمود حمدي حسين المقيد بالمستوى الأول شعبة علوم فيزيائية بكلية العلوم جامعة حلوان في مسابقة تصميم شعار جديد للكلية ، تحت رعاية الدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية، والدكتورة منى عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد الدكتور عماد أبو الدهب بالشعار وبطلاب كلية العلوم وقدرتهم على الابتكار والتجديد ، مؤكداً أن شعار الكلية هو هويتها وعنوانها لذا يجب أن يكون معبر عنها بالشكل اللازم، فهي واحدة من أهم كليات العلوم .

وأوضحت الدكتورة منى عبد الرحمن أن المسابقة جاءت بمشاركة 6 من طلاب الكلية وأحد أعضاء هيئة التدريس ، وشارك في تحكيمها رؤساء الأقسام العلمية ثم مجلس الكلية، وقد قام باعتماد الشعار الفائز مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة.