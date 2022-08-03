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شكرا لقرائتكم خبر عن طالب بالفرقة الاولى بعلوم حلوان يصمم شعارا جديدا للكلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز الطالب محمود حمدي حسين المقيد بالمستوى الأول شعبة علوم فيزيائية بكلية العلوم جامعة حلوان في مسابقة تصميم شعار جديد للكلية ، تحت رعاية الدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية، والدكتورة منى عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
وأشاد الدكتور عماد أبو الدهب بالشعار وبطلاب كلية العلوم وقدرتهم على الابتكار والتجديد ، مؤكداً أن شعار الكلية هو هويتها وعنوانها لذا يجب أن يكون معبر عنها بالشكل اللازم، فهي واحدة من أهم كليات العلوم .
وأوضحت الدكتورة منى عبد الرحمن أن المسابقة جاءت بمشاركة 6 من طلاب الكلية وأحد أعضاء هيئة التدريس ، وشارك في تحكيمها رؤساء الأقسام العلمية ثم مجلس الكلية، وقد قام باعتماد الشعار الفائز مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة.
شعار جديد لكلية علوم بجامعه حلوان
طالب بالفرقة الاولى بعلوم حلوان يصمم شعار جديد للكلية