شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 126 حالة إشغال وإزالة حواجز بأماكن انتظار السيارات فى العجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ حى العجوزة حملات مكبرة صباحية و مسائية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطرق ورفع المخلفات، وذلك فى إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة و تكليفات اللواء ياسر سامى مدين رئيس حى العجوزة، شملت الحملات قطاع العجوزة والمهندسين وقطاع أرض اللواء.

وأسفرت عن رفع 126 حالة إشغال متنوعة من المحلات التجارية ومصادرة الشيش من الكافيهات و المقاهى المخالفة بالإضافة إلى إزالة تعديات الباعة الجائلين، والحواجز الحديدية التى تعوق الحركة المرورية و تم إيداع المضبوطات بمخازن الحى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بجانب القيام بحملات نظافة وكنس و تجريد ورفع مخلفات قمامة و تراكمات أتربة لعدة شوارع بقطاع العجوزة وأرض اللواء.

وبمتابعة من الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية، تم تنفيذ حملة إشغالات صباحية بنطاق مدينة الباويطي بشارع الجمعية والشارع الرئيسي وتم مصادرة 136 حالة إشغال، كما تم عمل حملة إشغالات مسائية بشارع الأرصاد وشارع الفرافرة بقرية القصر، وتم مصادرة 97 حالة إشغال، وتم إيداع جميع المضبوطات مخازن الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية.