شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تستقبل أطفال إحدى الحضانات لتعريفهم بجهودها فى حماية الأرواح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت إدارة الحماية المدنية ببنى سويف زيارة لعدد من أطفال إحدى الحضانات، للتعرف على جانب مبسط من الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

ومن جانبهم، توجه القائمين على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.