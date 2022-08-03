شكرا لقرائتكم خبر عن موعد بدء الدراسة 2023.. 24 سبتمبر انطلاق الدراسة رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد بدء الدراسة 2023، ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يبدأ العام الدراسى 2023، السبت 24 سبتمبر 2022.



موعد بدء الدراسة 2023 موعد بدء الدراسة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن العام الدراسى 2023 يبدأ فى شهر سبتمبر، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وأوضحت الوزارة ، أن موعد بدء الدراسة 2023 سيكون السبت 24 سبتمبر 2022 وينتهي العام الدراسى يوم الخميس 8 يونيو 2023 ويستمر لمدة 35 أسبوع، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوم للفصل الدراسي الأول و 96 يوم للفصل الدراسي الثاني.

تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.