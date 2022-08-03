شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البيض تنخفض لـ 54 جنيها بالأسواق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار البيض انخفاض ملحوظ اليوم حيث سجلت الكرتونة من البيض الأبيض 54 جنيهًا، والأحمر 56 جنيهًا، وذلك بعد الارتفاع غير مبرر الذى حدث خلال الأيام الماضية.

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن الوزارة بضخ كميات إضافية من بيض المائدةالأحمر والابيض للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.