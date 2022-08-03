شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2022.. درجات الطالب ستعكس مستواه الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نتيجة الثانوية العامة ودرجات كل طالب ستكس مستواه الحقيقى، متابعة: لن يحصل أى طالب على نجاح وهمي لا يستحقه أى أن المجاميع ستعبر عن مستوى كل طالب ومدى تحقيقه لنواتج التعلم خلال دراسته بالثانوية العامة، مشيرة إلى أن نسب النجاح مبشرة وسيتم تطبيق قواعد الرأفة على كراسات الإجابة التى تنطبق عليها قواعد الرأفة لمساعدة الطلاب الذين لم يحققوا نسبة النجاح فى مادة أو اثنين ويحتاجون لدرجات بسيطة للنجاح فى هذه المواد.

وعن تخوفات أولياء الأمور من انخفاض المجاميع فى نتيجة الثانوية العامة 2022، قالت المصادر: لا يوجد أى داعى للتخوف أو القلق كما أن تنسيق الجامعات ينخفض حال انخفاض درجات الطلاب فى الثانوية العامة كما أن التنسيق يترفع إذا كانت الدرجات مرتفعة ومن ثم يتم مشاركة التعليم العالى فى إعلان النتيجة وتفاصيلها.

وأطلق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تصريحات حول نتيجة الثانوية العامة وموعد إعلانها، نرصدها فى التقرير التالى:-

ـ نتيجة الثانوية العامة 2022 لن تعلن الأسبوع الجارى.

ـ الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 من 1 حتى 7 أغسطس الجارى.

ـ ستعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع المقبل.

ـ يتم تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة حاليا.

ـ لم يتم معرفة نسب النجاح حتى الآن بنتيجة الثانوية العامة 2022.

ـ يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب.

ـ عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة ونتيجة الثانوية العامة لم تكتمل بعد.

ـ يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاستماع لما تعلنه الوزارة بشأن مواعيد النتيجة.

ـ لا يوجد تأخير فى موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وتم تقدير المواعد بشكل سليم منذ البداية.

ـ ما زال العمل داخل الكنترولات يتم.

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث ينشر " موقع الخليج 365" النتيجة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات.

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.