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تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على كليات جامعة سيناء وأسعارها

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القاهرة - سامية سيد - يبحث طلاب الثانوية العامة عن الجامعات الخاصة وكليات الجامعات الخاصة وأسعارها، وفى إطار تقديم الخليج 365 خدمة للتيسير على طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بالتزامن مع قرب نتيجة الثانوية العامة 2022 ، يقدم قائمة الكليات بجامعة سيناء وأسعارها.

 

وتضم جامعة سيناء كليات الصيدلة وطب الأسنان وكلية الهندسة وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب وكلية العلاج الطبيعى وكلية الإعلام وكلية إدارة الأعمال .

 

وبالنسبة لأسعار كليات فرع العريش

 

108,045 كلية الصيدلة 

 

155,710 كلية طب الأسنان 

 

62,206 كلية الهندسة 

 

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 41490

 

أما كليات فرع القنطره

 

120,499 كلية الصيدلة 

 

162,595 كلية طب الأسنان 

 

117,195 كلية العلاج الطبيعى 

 

69,030 كلية الهندسة 

 

53,730 كلية  تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 

50,441  كلية الإعلام إنجليزى 

45,162 كلية الإعلام عربى 

 

51,652  كلية  إدارة الأعمال

 

والجدير بالذكر أن تلك الاسعار بخلاف نسب المنح والخصومات التى تقررها الجامعة لطلاب الثانوية العامة .

 

كانت  جامعة سيناء برئاسة الدكتور حاتم البلك، أعلنت  فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية، وما يعادلها، وذلك للعام الجامعي الجديد 2022/2023، بفرعيها بمدينة العريش شمال سيناء و القنطرة في الإسماعيلية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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