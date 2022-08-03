شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على كليات جامعة سيناء وأسعارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث طلاب الثانوية العامة عن الجامعات الخاصة وكليات الجامعات الخاصة وأسعارها، وفى إطار تقديم الخليج 365 خدمة للتيسير على طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بالتزامن مع قرب نتيجة الثانوية العامة 2022 ، يقدم قائمة الكليات بجامعة سيناء وأسعارها.

وتضم جامعة سيناء كليات الصيدلة وطب الأسنان وكلية الهندسة وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب وكلية العلاج الطبيعى وكلية الإعلام وكلية إدارة الأعمال .

وبالنسبة لأسعار كليات فرع العريش

108,045 كلية الصيدلة

155,710 كلية طب الأسنان

62,206 كلية الهندسة

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 41490

أما كليات فرع القنطره

120,499 كلية الصيدلة

162,595 كلية طب الأسنان

117,195 كلية العلاج الطبيعى

69,030 كلية الهندسة

53,730 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب

50,441 كلية الإعلام إنجليزى

45,162 كلية الإعلام عربى

51,652 كلية إدارة الأعمال

والجدير بالذكر أن تلك الاسعار بخلاف نسب المنح والخصومات التى تقررها الجامعة لطلاب الثانوية العامة .

كانت جامعة سيناء برئاسة الدكتور حاتم البلك، أعلنت فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية، وما يعادلها، وذلك للعام الجامعي الجديد 2022/2023، بفرعيها بمدينة العريش شمال سيناء و القنطرة في الإسماعيلية.