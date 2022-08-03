ضبط ١٦٥١ عبوة مستحضرات التجميل مع راكبة قادمة من الإمارات بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب ١٦٥١ عبوة مستحضرات وأجهزة وأدوات التجميل، أخفتها راكبة مصرية ‏داخل حقائبها لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية معها.

اشتبه حافظ منشاوي رئيس قسم الجمارك فى راكبة مصرية الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على الطائرة الإماراتية، رحلة رقم ٩٢٣، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد صلاح مأمور الفحص بالأشعة ومحمد عبد المنعم صالح رئيس قسم الفحص، وتبين وجود كثافات وعبوات متماثلة وتكرارية، وبالعرض على أحمد عافية مدير الإدارة قام بتكليف أحمد أمين مأمور الجمرك ومحمود محمد مدير الحركة المشرف على الصالة الخضراء بتفتيش حقائب الراكبة، عثرا معها على ١٦٥١ عبوة مستحضرات وأجهزة وأدوات التجميل داخل حقائب الراكبة.

قرر أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام جمارك بمبنى جمارك الركاب رقم ٢، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.