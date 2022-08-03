ضبط مواد مخدرة مع راكبين قادمين من تركيا والمجر بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبا أجنبيا من اصل مصري وآخر عربي الجنسية، يخفيان كمية متنوعة من المخدرات فور وصولهما من تركيا والمجر، حاولا تضليل رجال الجمارك والعبور بالمخدرات وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

استوقف محمد عبد الباقي رئيس القسم، أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من الصالة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة التركية القادمة من اسطنبول، أو بتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد جبر مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم رئيس القسم، عثرا على كثافات عضوية وسط الحقائب، وكلف ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣، علاء عبد الرحمن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما أسفر عن ضبط ٢ علبة بلاستيك بداخلهما كمية من نبات الماريجوانا المخدر، وعلبة بلاستيك بداخلها قطعة "كيك" مخلوطة بمخدر الماريجوانا، وكيس حلوى به نفس المخدر، و٢ مطحنة، وشداد وجهاز يستخدموا في تعاطي المخدرات و٥ أنبوب بهم زيت الماريجوانا.

والواقعة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من بودابست، وكانت بالتنسيق مع إدارة شرطة مكافحة المخدرات بالمطار، تم ضبط راكب عربي بحوزته ٤١ شريطا لعقار الترامادول و٤ مطاحن و٦ ادوات زجاجية ومعدنية تستخدم في تعاطي المخدرات، وكيس بداخله قطعة من نبات الماريجوانا، و٣ ماكينة "لف" سجائر تم الضبط بواسطة عماد سيد حسين مأمور الجمرك وخالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣.

أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، كما أمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الأولى بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي احال الراكبين للنيابة.​