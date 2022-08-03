خدمة طبية مميزة.. وزيرة الهجرة تدشن مبنى مستشفى "HOME" التخصصي الخيري -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

دشنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المبنى الخاص بمستشفى هووم "HOME" التخصصي الخيري، بحضور الدكتور عصام رعد، رئيس مؤسسة معاً للشفاء "HOME"، والدكتور كمال خليل والدكتور كميل شكر الله والدكتور ياسر بطرس والدكتور سامح يني، ونشأت جندي.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع مؤسسة معًا للشفاء؛ لتقديم الدعم في المجال الصحي ونشر التوعية الصحية والتثقيف الطبي والاستفادة من الأطباء والخبراء المصريين بالخارج وخبراتهم العلمية والعملية والتنسيق لدعم التخصصات الطبية بمصر، لدعم المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة".

وقامت مكرم عقب التدشين الرسمي لمبنى المستشفى، بجولة تفقدية بالمبنى الذي من المقرر أن يتم افتتاحه رسميًّا عقب الانتهاء من كل التشطيبات النهائية والانتهاء من تركيب كل الأجهزة والمعدات الطبية، وستتضمن المستشفى ٣ غرف عمليات مجهزة بأحدث أجهزة التخدير وعيادات خارجية للتخصصات المختلفة، بالاضافة إلى مركز أشعة كامل يحتوي أيضًا على CT وأجهزة السونار وأجهزة أخرى، فضلًا عن مركز للمناظير الجهاز الهضمي، وإقامة داخلية على أعلى مستوى، وستتضمن مستشفى هووم التخصصي معملًا مجهزًا بأحدث الأجهزة العالمية‏ICU & NICU مجهزة بشكل كامل ومجهزة بالأطباء وطوارئ على مدار ٢٤ ساعة.

وأعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها لتدشين مبنى مستشفى هووم التخصصي الخيري، لتقديم خدمة طبية مميزة للمواطن المصريين، للاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج في تدريب الكوادر الطبية، بالتعاون مع مؤسسة معًا للشفاء.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مستشفى هووم فرصة جيدة لتبادل الخبرات العلمية لدى الخبراء والأطباء المصريين بالخارج مع الأطباء المصريين بالداخل، والتركيز على منظومة التمريض من خلال تدريب الممرضين ومساعدي التمريض، من خلال عقد دورات تدريبية بمعرفة كوادر طبية مصرية بالخارج، مشيرةً إلى أن الأطباء المصريين بالخارج لن يدخروا جهدًا لدعم بلدهم وأبناء وطنهم، مضيفةً أن المصري بالخارج محب لوطنه وعلى استعداد تام لخدمته.

ولفتت الوزيرة إلى أنه أيضًا سيكون هناك تعاون مع الأطباء المصريين بالخارج تحديدًا بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، للمشاركة في مستشفى هووم بمصر وبالمستشفيات الأخرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، فضلًا عن تطوع الأطباء المصريين بالخارج لمساعدة زملائهم بمستشفى هووم وغيرها، بالإضافة إلى تنفيذ الدورات للأطباء بمصر.

وتتولى مؤسسة "HOME" ومقرها هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، تحفيز وتشجيع المصريين العاملين في الحقل الطبي المقيمين خارج مصر؛ لدعم التخصصات الطبية داخل مصر وتقديم خدماتهم الطبية مجانًا بالمناطق الأكثر احتياجًا، إضافة إلى استقدام خبراء دوليين في المجال الطبي لمصر لتبادل الخبرات وتطوير المنظومة الصحية، وذلك بالتعاون مع وزارة الهجرة.