الجمعية العامة لـ"القابضة للري" تبحث ميزانية الشركة وتقارير "المركزي للمحاسبات" -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف اجتماعًا، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ورئيس الجمعية، وبحضور أعضاء الجمعية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لمناقشة واعتماد تقريرَي مجلس إدارة الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة، ومناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن هذه القوائم.

ووجه عبد العاطي بمواصلة العمل على رفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها، والتوظيف الجيد لإمكانات الشركات التابعة؛ سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات، وعقد دورات تدريبية للعاملين بالشركة لرفع قدراتهم الفنية، وربط الحوافز المالية بمعدلات الإنتاج الفعلية، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة في المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات، وبالتالي تحسين الوضع المالي للشركة القابضة والشركات التابعة لها.

وقال عبد العاطي إن الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها وهي شركة الكراكات المصرية وشركة الري للأشغال العامة والشركة المصرية تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات متنوعة؛ أبرزها (أعمال تأهيل الترع والمساقي- أعمال تكريك البحيرات بمدينة العلمين الجديدة- عملية تطوير بحيرة المنزلة- أعمال حماية الشواطئ- أعمال الصرف المغطى- أعمال تكريك بنهر النيل لخدمة النقل النهري- تنفيذ آبار جوفية بمحافظة مطروح)، والتي تعد من المشروعات التي تخدم منظومة الري على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير الري أن الفترة الماضية شهدت عملية إعادة هيكلة للشركة القابضة والشركات التابعة لها، ورفع كفاءة الشركات التابعة إداريًّا للارتقاء بعناصر التشغيل وتحسين الربحية وجذب الاستثمارات للشركة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.

وتابع عبد العاطي: تم أيضًا بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها، والتوظيف الجيد لإمكانات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات، الأمر الذي مكَّن الشركة من التقدم للعديد من المناقصات، والقدرة على المشاركة في العديد من المشروعات.

واستطرد الوزير: تم اتخاذ إجراءات عديدة في مجال التحول الرقمي بالشركة القابضة للري والصرف من خلال استخدام التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط بالوزارة، والتي تُمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت؛ حيث تم إعداد تطبيق لحصر الأصناف الموجودة بالمخازن التابعة للشركة لتحقيق التكامل بين المخازن المختلفة وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها، بالإضافة إلى منظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات والمعدات البرية والنهرية وقطع الغيار اللازمة لها.